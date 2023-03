Chemikalien : Darum kann ein sauberer Po schlecht für deine Gesundheit sein

Forschende haben Toilettenpapier als «potenziell bedeutende Quelle» für den Eintrag sogenannter ewiger Chemikalien in die Umwelt ausgemacht. Bei Analysen von WC-Papier in Amerika, Afrika und Westeuropa seien vielfach disubstituierte Polyfluoralkylphosphate (diPAP) festgestellt worden, heißt es in einer am Mittwoch in der Fachzeitschrift «Environmental Science and Technology Letters» veröffentlichten Studie. Diese Stoffe gehören zur Gruppe der per- und polyfluorierten Chemikalien, kurz PFAS.