NRW: Darum konnte die Mutter ihre Tochter Maria (8) jahrelang einsperren

Im deutschen Attendorn in Nordrhein-Westfalen hat eine Mutter ihre Tochter jahrelang nicht aus dem Haus gelassen. Trotz früheren Hinweisen kam es erst dieses Jahr zu einer Hausdurchsuchung. Am 23. September befreite die Polizei die achtjährige Maria aus der Wohnung, seither lebt sie in einer Pflegefamilie.

Schon 2020 gab es anonyme Hinweise

Mutter und Tochter lebten nie in Kalabrien

Im Sommer 2022 kam schließlich der entscheidende Hinweis: Ein Verwandter der Mutter wollte die Familie in Kalabrien besuchen. Dort erfuhr er, dass die Frau und ihre Tochter Maria nie dort gelebt hätten. Nach diesem Hinweis erhielt das Bundesamt für Justiz von den italienischen Behörden die Bestätigung, dass sich die beiden nicht in Kalabrien aufhielten, wie der «Focus» schreibt. Daraufhin durchsuchte die Polizei die Wohnung in Attendorn und konnte das Mädchen befreien.

Bei seiner Untersuchung in der Kinderklinik in Siegen sagte das Mädchen, es habe noch nie einen Wald gesehen und sei noch nie auf einer Wiese gesessen. Auch in einem Auto sei sie noch nie mitgefahren. «Alles ist so groß, es gibt so viel Platz», habe das Kind staunend gesagt. Bisher habe Maria vor allem in einem Zimmer bei verschlossener Tür gelebt, so die Behörden laut dem «Sauerlandkurier».