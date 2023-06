Wolff enthüllt: Darum landete Formel-1-Weltmeister Max Verstappen nicht bei Mercedes

Der Red-Bull-Star fährt unaufhaltsam seinem dritten Formel-1-Titel in Serie entgegen. Doch es hätte auch ganz anders kommen können, sagt Mercedes-Boss Toto Wolff.

An diesem Wochenende steht der GP von Kanada auf dem Programm, Verstappen scheint nicht zu stoppen zu sein. Loris Roselli/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

Wenn einer den Red-Bull-Piloten Max Verstappen im Weltmeisterrennen dieses Jahr noch stoppen kann, ist es wohl sein Teamkollege Sergio Pérez. Doch was wäre, wenn der Niederländer bei Mercedes gelandet wäre? Das wäre offenbar beinahe geschehen.

Silberpfeil-Boss Toto Wolff erinnert sich an das Jahr 2013. Damals war Verstappen die heißeste Aktie auf dem Markt. «Wir haben ein paar Stunden über seine Zukunft gesprochen. Bereue ich es, Max nicht bekommen zu haben? Sicherlich», sagt der Österreicher bei ESPN. Verstappens Vater Jos war sogar nach Brackley gereist, um mit Mercedes das Gespräch zu suchen, das sei etwa 2013 gewesen, so Wolff. Und Sohn und Vater hätten den Teamchef später sogar zu Hause in Wien besucht.

«War leider keine Option»

Zu einem Vertrag kam es nicht, denn Mercedes waren damals die Hände gebunden: «Es war leider keine Option. Wir hatten mit Nico Rosberg und Lewis Hamilton zwei Fahrer, mit denen ich sehr zufrieden war», so Wolff weiter. Zudem war damals nicht absehbar, ob der Niederländer wirklich mal ein Spitzenfahrer werden wird – Verstappen verpasste 2014 den Titel in der Formel 3.

Verstappen landete somit beim Red-Bull-Schwesterteam, Wolff meint: «Ich hatte zwei Fahrer im Cockpit, keinen Deal mit einem Juniorteam, also war es klar, dass die Option mit Toro Rosso das war, was sie tun mussten. Und das haben sie gut gemacht.» Wolff sei sich zudem nicht sicher, ob «Lewis und Max als Teamkollegen funktioniert hätten, vielleicht wäre das nicht aufgegangen», so der 51-Jährige.

