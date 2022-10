Kinostarts : Darum liegt Dwayne Johnson seine Rolle in «Black Adam» am Herzen

«Black Adam»

Für Dwayne Johnson ist sein neuster Film etwas ganz Besonderes: «Ich hatte das Gefühl, dass alles, was ich in der Vergangenheit in Bezug auf meine Karriere getan hatte, alle Filme, die ich im Laufe der Jahrzehnte gemacht hatte, auch die, die nicht so gut liefen, zu dieser speziellen Rolle führten», erklärt er bei «The Hollywood Reporter». Dabei bezieht Johnson sich auf seine Rolle als DC-Antiheld Teth-Adam alias Black Adam.