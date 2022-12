Experte ordnet ein: Darum löst die iranische Regierung die Sittenpolizei auf

Was bedeutet diese Auflösung?

Das Regime steht vor dem Zusammenbruch. Es will Zeit schinden. Mit dieser Auflösung will das Regime so erscheinen, als ob es den Protestierenden, von denen ohnehin viele kein Kopftuch mehr tragen, entgegenkommen würde. Die Sittenpolizei aufzulösen, aber weiter Protestierende zu foltern, ist außerdem scheinheilig.