Modeschöpfer: Darum log Karl Lagerfeld bei seinem Alter

Dabei handelte es sich aber um keine Koketterie, wie von einigen angenommen wurde. Im Februar erscheint die Biografie «Paradise Now: The Extraordinary Life of Karl Lagerfeld» von William Middleton. Darin wird der wahre Grund für die Lüge enthüllt.

«Ich schämte mich»

Karl Lagerfeld wollte nicht mit dem Dritten Reich in Verbindung gebracht werden. Eigentlich wurde er nämlich im Jahr 1933 in Deutschland geboren. Das war das Jahr der Machtergreifung von Adolf Hitler.

In der Biografie wird der Modeschöpfer folgendermaßen zitiert: «Ich schämte mich. Ich schämte mich, im selben Jahr geboren zu sein, das Hitler gewählt hatte, um seine antisemitische Politik in Deutschland mit der Ermordung von Juden zu beginnen. Und ich wollte mit diesem Jahr nichts zu tun haben.»

Aus einer 3 wurde eine 8

Karl Lagerfeld hätte in seinen Ausweispapieren einfach die Drei in eine Acht umgewandelt, schreibt der Autor von «Paradise Now». So machte er sich fünf Jahre jünger und konnte nicht mit dem Jahr 1933 in Verbindung gebracht werden.