Kinderwunsch : Darum macht zu viel Sport unfruchtbar

Trainieren bis zur Erschöpfung mindert die Fruchtbarkeit bei Frauen. Moderate Bewegung ist bei Kinderwunsch besser.

Nicht länger als 60 Minuten

Frauen, die fünf bis sieben Mal in der Woche trainieren, haben 3,2 Mal häufiger Probleme mit der Fruchtbarkeit. Welche Sportart sei dabei nicht entscheidend, der Unterschied macht die Intensität. Frauen sollten sich also nicht bis zur Erschöpfung bewegen. Die Studien zeigen zudem, so MeineFitness.net, dass auch ein Training, das länger als 60 Minuten pro Einheit dauert, die Fruchtbarkeit mindert.