Norwegen : Darum protestiert ausgerechnet Greta Thunberg gegen diesen Windpark

Am Montag reagierte die Polizei auf die Besetzung und fing an, einzelne Demonstrierende wegzutragen.

Die Klimaschützerin Greta Thunberg hat zusammen mit Dutzenden anderen Aktivisten gegen eine Windkraftanlage im norwegischen Teil Lapplands protestiert. Die Anlage verletze die Rechte der samischen Urbevölkerung in der Gegend, erklärten die Demonstranten am Montag. Sie blockierten den Eingang zum norwegischen Energieministerium, legten sich auf den Boden und hatten samische Flaggen und ein Poster mit der Aufschrift «Land zurück» dabei.

Die vorwiegend jugendlichen Demonstranten von der samischen Jugendorganisation NSR-Nuorat und Natur und Jugend Norwegen kritisierten, das Windparkprojekt verletze die Menschenrechte samischer Rentierzüchter und müsse gestoppt werden. Sie hatten den Eingang zum Ministerium bereits am Wochenende besetzt, wurden am Montag aber von der Polizei vertrieben, wie der Fernsehsender NRK berichtete. Daraufhin ketteten sie sich am Haupteingang an. Die Behörden riefen die Angestellten daher auf, von zu Hause aus zu arbeiten.