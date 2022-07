Adidas x Gucci : Darum setzen Sportmarken ständig auf Luxus-Collabs

Fast monatlich erscheinen neue Kollektionen von Sportmarken und Luxusbrands. Wir erklären dir, wieso.

Adidas x Gucci erobert das Netz

In modebegeisterten Kreisen wurde schon Wochen vor dem tatsächlichen Erscheinen über die neue Kollaboration von Gucci und Adidas getuschelt und gemutmaßt. Als Guccis Kreativchef Alessandro Michele an der Präsentation der neuen Herbst- und Winterkollektion 2022 endlich die Stücke der Adidas-Kollaboration enthüllt, ist die Modewelt Feuer und Flamme dafür.

Am Beispiel von Gucci und Adidas lässt sich gut erkennen, was der Vorteil dieser Collabs für Luxusmarken ist: Die scheinbar unerwartete Zusammenarbeit sorgt für Gesprächsstoff und somit PR.

Adidas als Kollaboratinskönigin

Nike nimmt die Herausforderung an

Die Kollektion von Jacquemus und Nike verkauft sich wie warme Semmeli frisch vom Beck. Besonders attraktiv an dieser Kollaboration ist für viele Modefans sicherlich auch der Preis. Kleidungsstücke vom französischen Designer Jacquemus kosten gerne einmal um die 500 Euro, in der Collab mit Nike kosten die teuersten Stücke hingegen rund 170 Euro.

Fendi machts vor

Darum setzen Marken auf Collabs

Der H&M-Effekt

Wieso sich diese Zusammenarbeit auch für Modeschaffenden lohnt: Gerade jüngere und in der breiten Masse noch nicht so bekannte Designer, wie zum Beispiel Simone Rocha , können so ihren Namen unter die Menschen bringen und ihr Geschäft stärken. Für die irische Designerin war die H&M-Kollektion außerdem eine gute Gelegenheit, sich zum ersten Mal in Männer- und Kindermode zu versuchen.