Streamingstarts August 2022: Darum setzt «Prey» ein Zeichen für die indigene Community

«Prey»

Bei der «Predator»-Reihe wird ein neues Kapitel aufgeschlagen: Im fünften Teil namens «Prey» wird es nicht gewohnt futuristisch, denn die Geschichte setzt zum ersten Mal in der Vergangenheit an, wir reisen ins Jahr 1719.

Im Zentrum des Sci-Fi-Horrorfilms steht Naru (Amber Midthunder), eine indigene Kriegerin, die zum Volk der Comanchen gehört. Als sie auf den Predator (ein außerirdisches Raubtier mit hochentwickelten Tötungs-Skills) trifft, will sie alles versuchen, um die Comanchen vor ihm zu beschützen.

Indigene Repräsentation

«Für ein historisches Stück zeigt es so viel mehr kulturelle Genauigkeit, anstatt uns auf etwas Eindimensionales zu reduzieren, wie diese hyper-spirituelle Seite oder etwas übermäßig Gewalttätiges», erklärt die 25-Jährige beim «Guardian».

Midthunder als Pionierin

Die Rolle bedeutet Midthunder viel: «Ich glaube, es ist das erste Mal, dass es eine indigene weibliche Hauptdarstellerin in einem Actionfilm gibt», sagt sie zu «Total Film». «Das ist historisch und eine extrem große Sache.»

«The Sandman»

Dream herrscht über die Träume, wenn die Menschen in der Nacht schlafen. Die Geschichte lebt von Verstricktheit und wir spoilern nicht, Netflix verrät nur so viel: «Nach Jahren der Gefangenschaft begibt sich Morpheus auf eine Suche durch Welten, um zu finden, was ihm geraubt wurde, und seine Macht zurückzuerlangen.»