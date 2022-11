US-Zwischenwahlen: Darum sind die «Midterm»-Wahlen für Donald Trump so wichtig

Zur Mitte der Amtszeit des US-Präsidenten stehen die Midterms, also die Zwischenwahlen, an. Dabei werden ebenfalls alle zwei Jahre alle Mitglieder des Repräsentantenhauses und ein Drittel des Senats neu gewählt.

Was sind die Midterms?

Zur Mitte der Amtszeit des US-Präsidenten stehen die Midterms, also die Zwischenwahlen, an. Dabei werden ebenfalls alle zwei Jahre alle Mitglieder des Repräsentantenhauses und ein Drittel des Senats neu gewählt. Zusammen bilden die beiden Kammern den Kongress. Dieser hat insgesamt 535 Sitze – 435 Repräsentantinnen und Repräsentanten im Repräsentantenhaus und 100 Senatorinnen und Senatoren im Senat. Ein Blick in die Geschichte der amerikanischen Politik zeigt: Seit 76 Jahren hat es nur eine Zwischenwahl gegeben, bei der die Partei des amtierenden Präsidenten im gesamten Kongress, also im Senat und im Repräsentantenhaus, zulegen konnte. Traditionell verliert die Partei des Präsidenten also die Zustimmung durch das Volk.