Neue Studie zeigt - Darum sind Justin Bieber und Helene Fischer vielerorts so verhasst

Verhasste Musik erinnert womöglich an schlechte Momente

Befragt wurden Musik-Expertinnen und -Experten im Alter von 18 bis 64 Jahren. Ihre Ablehnung begründeten sie nur in 40 Prozent der Fälle mit der Musik selbst. Meist spielten zusätzlich Faktoren wie die Texte, die Darbietung sowie die Menschen, die diese Musik hören, eine zentrale Rolle. So mussten die Befragten auch angeben, was sie mit der verhassten Musik in Verbindung bringen, wie sie reagieren, wenn ihnen diese Klänge zu Ohren kommen und was sie über deren Anhängerinnen und Anhänger denken.