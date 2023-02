Gynäkologin erklärt: Darum sind Kourtney Kardashians Vagina-Bonbons problematisch

Das steckt in Kourtneys Bonbons

Hinter dem Namen Lemme Purr steckt eine Mischung aus Ananasextrakt, dem Probiotikum SNZ 1969 und Vitamin C, alles verpackt in Gummibärchen-Form. Auf der Website ihres Unternehmens schreibt Kourtney, die Bonbons seien speziell darauf ausgerichtet, einen gesunden pH-Wert und das vaginale Mikrobiom – also den Bakterienhaushalt im Raum der Vagina – zu fördern. Das Vitaminergänzungsmittel soll zudem die «Frische und den Geruch der Vagina» unterstützen.

Community ist nicht begeistert

Das sagt eine Gynäkologin dazu

Das heißt nicht, dass die Bakterienstämme generell zu vernachlässigen sind: «Es gibt Situationen, in denen Probiotika sinnvoll sind, zum Beispiel wenn jemand immer wieder mit Infektionen zu kämpfen hat. In diesen Fällen können sie prophylaktisch eingesetzt werden. Allerdings würde ich dann unbedingt mit der Patientin abstimmen, welche Präparate es genau braucht. Bei einer akuten Infektion sind Probiotika allein nicht effektiv genug.» Zudem komme die Form, die in Kourtneys Tabletten stecke, nicht natürlicherweise in unserem System vor, könne aber zu Milchsäurebakterien umgewandelt werden – eine günstige Alternative zu anderen Formen von Probiotika.