Hygiene: Darum solltest Du beim Duschen deine Füße schrubben

Auf Social Media kursieren diverse Videos, in denen eine Frage heiß diskutiert wird: Muss man sich die Füße unter der Dusche eigentlich aktiv waschen oder reicht es, dass da Wasser und Duschgel drüberlaufen? Die Meinungen gehen, genau wie bei der Frage, ob man besser morgens oder abends duscht , weit auseinander.

In manchen Videos zeigen sich die Creators verwundert, dass man die Füße extra waschen soll, während andere schockiert darüber sind, dass das offenbar keine gängige Praxis ist. «Das ist ein Mindestmaß an Hygiene!», schreibt eine Userin, während andere, so beispielsweise die amerikanische TV-Moderatorin Hoda Kotb, keine Notwendigkeit sehen.