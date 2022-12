Brandgefahr: Darum solltest du dein Handy nicht aufladen, während du schläfst

Die meisten von uns laden ihr Smartphone über Nacht: Du gehst zu Bett und steckst dein Handy an, damit es am nächsten Tag mit einem vollen Akku auf dich wartet. Laut einem Tiktok der Kent Fire Brigade, einer Feuerwehr in England, ist das aber eine ganz schlechte Idee. Im Video, das über 500.000 Views zählt, erklärt ein Feuerwehrmann, warum das gefährlich sein kann.