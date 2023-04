Dermatologin warnt: Darum solltest du die Finger von Enthaarungscremes lassen

Vor mehr als einem Jahrzehnt war sie ein großes Thema, seitdem ist sie so gut wie aus der Konversation verschwunden: Enthaarungscreme. Dabei ist die Textur leicht anzuwenden, es besteht keine Gefahr von Schnitten mit scharfen Klingen und die Haare brauchen bis zu einer Woche, bis sie wieder spürbar nachwachsen. Wieso also nutzen wir sie so selten? Im Gespräch mit Dr. med. Sabine Kurzidem zeigt sich: Das hat gleich mehrere Gründe.