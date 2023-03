Ernährungstrend: Darum solltest du die Finger von Trinkmahlzeiten lassen

Von gelegentlichen Trinkmahlzeiten profitieren Menschen, die sehr wenig Zeit haben und denen als Alternative nur Fast Food zu Verfügung steht. Dann macht eine Mahlzeit aus der Flasche Sinn. Gewisse Berufsgruppen können sich so einfach wichtige Nährstoffe zuführen: «Etwa Fernfahrer, die an ihren Standplätzen kaum Verpflegungsmöglichkeiten haben, profitieren von solchen Drinks», erklärt die Expertin. «Sie sättigen gut und halten die Konzentrationsfähigkeit über einen langen Zeitraum hoch.»

Aber es gibt auch Nachteile. Etwa, dass die Produkte zwar ausgewogen, aber auf Dauer eben auch einseitig sind: «Viele Produkte enthalten immer das gleiche Protein, also etwa Erbsen- oder Milchprotein», sagt Ruth Ellenberger. Gerade die verarbeiteten Produkte mit Erbsenprotein vertragen viele nicht. Das kann zu Blähungen und Bauchschmerzen führen, genauso wie der oft extrem hohe Anteil an Nahrungsfasern.

Außerdem fehlt bei Trinkmahlzeiten etwas Wesentliches: der Kauprozess. Dieser dient nämlich nicht nur dem Zerkleinern der Nahrung, sondern beeinflusst auch das Sättigungsgefühl. Außerdem produziert der Körper während des Kauens Enzyme, welche die Verdauung fördern und beeinflussen, was der Körper überhaupt aufnehmen kann. «Dadurch wird auch das Mikrobiom, also die Darmflora, beeinflusst», erklärt die Ernährungsberaterin. «Und diese wiederum ist mitverantwortlich für das Immunsystem und sogar für neurologische Prozesse.»

Nicht zuletzt kann es zu einer geschmacklichen Abstumpfung kommen, wenn über längere Zeit fast ausschließlich Trinkmahlzeiten konsumiert werden. Man verspürt also plötzlich keine Lust mehr auf andere Speisen und verliert so auch die Freude am Essen und am Genuss.