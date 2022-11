Darum solltest du dir niemals die Augen reiben

Was im Auge? Reiben solltest du nur im Notfall oder – besser – gar nicht. Eine Ärztin klärt über die Risiken auf.

Deshalb jucken deine Augen

Sie sind so trocken!

Sie sind so trocken! Bei mir sind es die Kontaktlinsen. Ich habe ständig etwas im Auge. Keine Ahnung. Meine Augen jucken gar nicht.

Diese Risiken birgt es, die Augen zu reiben

«Wer regelmäßig und aggressiv reibt, setzt seinen Wimpern zu», so Dr. med. Péclard. «Die Wimpern können brechen, ins Auge gelangen und so die Bindehaut verletzen.» Die Folge sind Rötungen oder sogar ernsthafte Entzündungen im Auge.

3. Augenringe und Co.

Das sind die Alternativen

Keine rosige Aussichten also. Aber was tun, wenn es nun mal juckt? «Augentropfen oder künstliche Tränenflüssigkeit bekommt man in jeder Apotheke. Beides hilft sehr gut», rät Dr. med. Péclard. «Einige Mittel enthalten mittlerweile sogar Hyaluronsäure, sodass der feuchtigkeitsspendende Effekt besonders lange anhält.»