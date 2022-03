Atom-Angst – Darum solltest du jetzt nicht zu Kaliumjodidtabletten greifen

Russische Soldaten haben Tschernobyl eingenommen, die Radioaktivität um das 1986 havarierte Kernkraftwerk ist stark gestiegen und Wladimir Putin hat seine Nuklearstreitkräfte in Alarmbereitschaft gesetzt – diese Meldungen schüren Ängste vor einer nuklearen Katastrophe und strahlungsbedingten Gesundheitsschäden.

Was bewirken Kaliumjodidtabletten?

Bei schweren atomaren Zwischenfällen wie dem Super-GAU von Tschernobyl im Jahr 1986 (siehe Bildstrecke) werden große Mengen gefährlicher radioaktiver Isotope freigesetzt, unter anderem auch radioaktives Jod (Jod-131). Nach Aufnahme in den Körper – zum Beispiel über die Luft oder die Nahrung – wird es in der Schilddrüse gespeichert und führt dort zu einer hohen Strahlenbelastung und so zu Krebs.