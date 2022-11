Psychologie: Darum solltest du Weihnachtsdeko jetzt schon aufhängen

Für mich ist Weihnachten am 24., 25. und 26. Dezember.

Natürlich, ich schaue nonstop Xmas-Filme und habe die ganze Deko schon installiert. Ich freue mich, aber für mich ist jetzt erst einmal Herbst – alles zu seiner Zeit. Gehts noch? Mitte Advent können wir langsam darüber reden. Für mich ist Weihnachten am 24., 25. und 26. Dezember. Nein. Ich mag Weihnachten nicht. Ich feiere kein Weihnachten.

Weihnachtsdeko wirkt sich positiv auf Stimmung aus

Laut Wissenschaft wirkt es sich positiv auf die Stimmung aus, wenn man die Weihnachtsdekoration frühzeitig herausholt. Der britische Psychoanalytiker Steve McKeown ist der Meinung, dass vorweihnachtliche Dekoration ein Glücksgefühl auslöst: «In einer Welt voller Stress und Angst verbinden sich die Menschen gerne mit Dingen, die sie glücklich machen, und die Weihnachtsdekoration ruft diese starken Gefühle aus der Kindheit hervor», so der Experte gegenüber dem Onlinemagazin «Unilad».

Die amerikanische Psychologin Deborah Serani stimmte dem 2017 zu: «Es schafft tatsächlich eine neurologische Veränderung, die Glück erzeugen kann. Ich glaube, dass alles, was uns aus unserem normalen Alltag herausreisst, unsere Sinne anregt. Vor allem, wenn es angenehm ist. Weihnachtsdekorationen erhöhen das Wohlfühlhormon Dopamin», sagt sie gegenüber «Today». Im Journal of Environmental Psychology heißt es, dass dich Weihnachtsdeko ums Haus sympathischer auf deine Nachbarschaft wirken lässt: «Eine schöne Deko hilft, Freundschaft und Zusammenhalt mit den Nachbarn zu kommunizieren.»

Licht macht gesund

Sich künstlichem Licht auszusetzen, soll auch gegen saisonale Depressionen helfen – Licht macht in diesem Fall gesund. Allerdings werden dafür spezielle Lampen eingesetzt und das über eine halbe Stunde pro Tag. Im November 2020 hatte sogar Régis Labeaume, der Bürgermeister von Québec, die Bevölkerung aufgefordert, ihre Dekoration zu installieren – um dem Lichtmangel entgegenzuwirken und die Stimmung zu heben.

«Beginnen Sie also jetzt damit, Ihre Weihnachtsdekorationen zu installieren, damit die Kinder draußen Märchenhaftes spüren, ein kleines bisschen Glück in ihren Köpfen haben und wir Abwechslung in den Alltag bringen. Die Lichter und Farben haben eine positive Wirkung auf die Menschen», schrieb er damals. Dieses Jahr werden solche Empfehlungen angesichts der Energiekrise wohl eher weniger zu hören sein.