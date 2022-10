Präsident der Ukraine : Darum trägt Wolodimir Selenski seinen Ehering am Mittelfinger

Wer bei den öffentlichen Auftritten des ukrainischen Präsidenten genau hinsieht, kann ein interessantes Detail entdecken. Wolodimir Selenski trägt seinen Ehering seit Jahren nicht am Ringfinger, sondern am Mittelfinger. Dies hat allerdings weniger eine tiefe Bedeutung, als vielmehr einen praktischen Hintergrund.



«Seit Jahren trage ich meinen Ehering am Mittelfinger», erklärte Selenski bereits anlässlich seiner Amtseinführung im Jahr 2019 dem ukrainischen Online-Portal Vesti. Zum Zeitpunkt seiner Hochzeit sei der Ring enger gewesen, dann habe er allerdings an Gewicht verloren und der Ring sei zu gross für den Ringfinger gewesen. «Meine Frau schlug vor, in ein Juweliergeschäft zu gehen und ihn kleiner zu machen, aber ich bin es bereits gewohnt, ihn am Mittelfinger zu tragen», so der 44-Jährige weiter.