Kein Schmuck: Darum tragen Stars kaum noch Halsketten auf dem roten Teppich

Selena Gomez verzichtet für die Golden Globes auf die Halskette. IMAGO/Picturelux

Der aktuelle Boom um Lippenstifte soll für die Wirtschaftslage nichts Gutes bedeuten. Und in der Modeszene soll gerade ein Verzicht auf Halsketten die Reaktion auf die drohende Rezession sein.

Wie einigen Usern auf Tiktok aufgefallen ist, protzen Stars an Awardshows wie den Golden Globes zwar mit teurer Luxusmode, der Hals bleibt in vielen Fällen aber blank. «Was ist mit Halsketten auf dem roten Teppich passiert?», fragt Fashion-Tiktokerin tayloriminskas ihre Fans. Dabei zeigt sie verschiedene Outfits von Stars, die an den Golden Globes auf die Kette als Schmuck komplett verzichtet haben. Die Tiktokerin stellt die Frage in den Raum, ob es sich dabei um die Stilrichtung «Recessioncore» handeln könnte.

Der Hashtag #recessioncore, der auf Tiktok gerade die Runde macht, verzeichnet über vier Millionen Aufrufe. In den Videos spekulieren modeaffine Menschen darüber, dass fehlender Schmuck und Trends wie stiller Luxus die modische Reaktion auf die aktuelle wirtschaftliche Lage vielerorts ist.

Diese Stars verzichten auf Halsschmuck

Auf den roten Teppichen in diesem Jahr bleiben tatsächlich viele Hälse nackt. Selena Gomez verzichtet für ihren Auftritt auf dem Red Carpet der Golden Globes auf opulenten Halsschmuck. Genau wie Kim Petras, die mit ihrem Grammy-Gewinn als erste trans Frau Geschichte schreibt.

Bei der Verleihung der Golden Globes fällt auf, dass Selena Gomez' Décolleté frei bleibt. Auch um Kim Petras' Hals bleibt es leer, nur ein Paar Ohrringe funkeln um das Gesicht der Sängerin.

Verschwindet der Halsschmuck gänzlich?

Die XXL-Diamantencolliers von früher scheinen auf dem Red Carpet zunehmend zu fehlen. Heißt das, dass auch in deiner Schmuckschatulle bald gähnende Leere sein wird? Nein – eine Untersuchung der Marktforschungsfirma Grand View Reasearch kommt zum Schluss, dass der Schmuckmarkt in den nächsten Jahren gar wachsen wird. Nach einer Studie der Zulieferer-Koalition The Plumb Group kauften 30 Prozent der Konsumenten und Konsumentinnen während der Pandemie vermehrt Schmuck.

Darum fehlt die Halskette

Dass viele Stars jetzt auf die Kette verzichten, hat also nicht per se mit der Wirtschaftslage zu tun, wie das auf Tiktok gerade spekuliert wird. Dennoch scheint sich in der Mode gerade eine Art Bescheidenheit breitzumachen. Das zeigt das Aufleben von Trends wie stillem Luxus, bei dem Konsumenten auf zeitlose Investment-Stücke ohne Labels setzen. Und gar bei Luxuslabels wie Prada dominieren auf dem Runway gerade praktische und zeitlose Looks.

Auch Tiktok-Stylingtrends wie die zeitlose Ästhetik des Vanilla Girls deuten darauf hin, dass das Trendbarometer vom Maximalismus der vergangenen Saisons zu Minimalismus deutet.

Gleichzeitig fällt auf, dass die Stars, die auf die Halskette verzichten, auf andere Hingucker setzen und mit skurrilen Looks statt Anzahl Karat Schlagzeilen machen. Kylie Jenner ging mit ihrem Outfit mit Löwenkopf an der Paris Fashion Week viral. Jüngstes Beispiel für einen Eyecatcher-Look ist Sam Smiths Outfit, das an den diesjährigen Brit-Awards durchs Netz ging. Bei so viel optischem Tamtam lässt es sich gut auf Schmuck verzichten.

Sam Smith im Latexanzug vom indischen Label Harri. IMAGO/Future Image

Nebst schrägen Outfits wird auch der Babybauch gerne als Hauptattraktion eines Looks gestylt. Kaley Cuoco und Hillary Swank sind beide in Erwartung und verzichteten beide auf Statement-Schmuck. Ebenso Sängerin Jessie J, die an den Brit-Awards Bauch statt Décolleté in Szene setzte.

Ohne Schmuck, aber mit Babybauch zeigt sich Hilary Swank an den Golden Globes. Bei Kaley Cuoco ist der Babybauch Star des Abends. Auch Sängerin Jessie J inszeniert ihren Bauch.

