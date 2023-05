Viele Vorteile: Darum verzichten Singles auf Alkohol beim Kennenlernen

Dating kann total aufregend sein, manchmal aber auch anstrengend und zuweilen sogar äußerst nervenaufreibend. Viele trinken darum gerne schon einmal vor dem Treffen ein Gläschen oder zwei – etwa, um sich etwas Mut anzutrinken oder um unangenehme Situationen etwas erträglicher zu machen. Viele Singles verabreden sich in einer Bar oder in einem Restaurant und bestellen dort ein alkoholisches Getränk.

«Dry Dating» während der Pandemie

Die Vorteile liegen auf der Hand: So leben Menschen, die auf Alkohol verzichten, gesünder. Und du sparst Geld, wenn du auf kostspielige Cocktails verzichtest. Ohne Alkohol ist zudem ein authentischeres Kennenlernen möglich und ihr wisst beide, woran ihr seid, denn es gibt kein Verstecken hinter angetrunkenem Mut. Und es kommt seltener zu einer unangenehmen Überraschung beim nächsten Treffen, weil man sich beim ersten Mal jemanden oder etwas an der Person vielleicht ein wenig «schön getrunken» hat.

Bewusstes Trinken liegt im Trend

Minigolf an der frischen Luft statt Drinks in einer schummrigen Bar: Ist das Setting für das erste Date ein anderes, fällt es leichter, auf Alkohol zu verzichten.

Einigen mag das nüchterne Daten vielleicht schwerfallen. Auch deshalb, weil sie es schlicht nicht gewohnt sind. Zählst du dazu und der Gedanke an ein Date ganz ohne Alkohol verunsichert dich, kann es dir vielleicht helfen, das nächste Treffen nicht in einer Bar zu vereinbaren, sondern dein Date zum Beispiel im Museum, zu einem Spaziergang oder zu einer Runde Minigolf zu treffen. Oder du sprichst deine Unsicherheit direkt an – das wirkt authentisch und sympathisch. Und auch wenn es am Anfang vielleicht ungewohnt ist, wirst du dich mit der Zeit daran gewöhnen und auch ohne Alkohol selbstsicher auftreten.