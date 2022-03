Kinostarts März 2022 : Darum war Robert Pattinsons erstes Mal im Batman-Anzug «ein Albtraum»

In der Rolle als Rächer hatte er Startschwierigkeiten, ausserdem spielt Peter Dinklage einen unglücklich Verliebten – das und mehr startet jetzt im Kino.

«The Batman»

Im längsten Batman-Film aller Zeiten (ganze 176 Minuten!) will Bruce Wayne alias Batman (Robert Pattinson) mit seinen Verbündeten Alfred Pennyworth (Andy Serkis) und Lieutenant James Gordon (Jeffrey Wright) in Gotham City für Sicherheit sorgen.

Dass die Stadt durchzogen ist von einem korrupten Netzwerk, in dem sich Beamte und die High Society decken, macht das Ganze nicht einfacher. Die Elite wird zum Ziel von einem Killer, der sich brutale Mordmethoden einfallen lässt. Um herauszufinden, wer dahinter steckt, begibt sich Batman in die Unterwelt.

Batman trifft auf Catwoman

Pattinsons Schwierigkeiten

Anlaufschwierigkeiten hatte der 35-Jährige auch bei der Stimme: «Jeder macht es auf diese schroffe, kantige Art, und ich dachte mir: ‹Ich mache das Gegenteil, ich flüstere richtig›», so Pattinson bei «Jimmy Kimmel Live!». Überzeugen konnte er damit aber nicht: «Es wirkte einfach absolut furchtbar. Sie sagten mir, ich solle es lassen.»

«Cyrano»

Anders siehts beim Kadetten Christian de Neuvillette (Kelvin Harrison Jr.) aus, der sich ebenfalls für Roxanne interessiert – und sie sich für ihn. Das Problem: Er ist zwar gutaussehend, mit Worten hat er es allerdings nicht so.

Cyrano schreibt Liebesbriefe

Cyrano bietet ihm seine Hilfe an und schreibt Liebesbriefe im Namen von Christian. Durch die Zeilen verliebt sich Roxanne immer mehr in Christian und für Cyrano wird es schwierig, den Konflikt auszuhalten.

Regisseur Joe Wright verwandelt Edmond Rostands Drama aus 1897 in ein Musical. Dass Dinklage in der Hauptrolle singen muss, machte ihm zunächst Angst: «Für mich ist das ein gutes Zeichen», sagt er zu «The AU Review». «Wenn man auf eine Herausforderung stößt, ist es das Risiko wert, weil das Leben aus Risiken besteht.»

«Ouistreham»

Im Drama von Emmanuel Carrère schleust sich die Autorin Marianne Winckler (Juliette Binoche) in der Normandie undercover als Reinigungskraft ein. Für ihr neues Buchprojekt will sie prekäre Arbeitsbedingungen beleuchten und erleben, was es bedeutet, jeden Euro umdrehen zu müssen.