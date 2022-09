Gülsen Colak : Darum will Erdogan die «türkische Madonna» ins Gefängnis stecken

via REUTERS

Die türkische Sängerin Gülsen Colakoglu ist in ihrer Heimat ein Superstar – und verfügt auch über großes Selbstbewusstsein: Als sie nach der Scheidung von ihrem damaligen Mann, einem Nachtclubbesitzer, in einem Interview gefragt wurde, ob sie in der Ehe häusliche Gewalt erlebt habe, antwortete sie keck, wenn schon, wäre diese von ihr ausgegangen, sie beherrsche ja schließlich Karate.