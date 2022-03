Petro-Dollar oder Petro-Yuan : Darum wollen China und Russland den USA die Weltwährung abjagen

China verhandelt mit Saudi-Arabien über einen historischen Deal. Erstmals solls Öl für chinesisches Geld statt Dollar geben. Steht nun der Petro-Dollar auf der Kippe?

Warum wollen die Länder in der eigenen Währung handeln?

Damit stärken sie die Bedeutung der Währung, sagt Investment-Experte Matthias Geissbühler. Länder wie China und Russland wollen schon lange weg vom Dollar, um die Abhängigkeit zu den USA zu verringern, so Geissbühler. Die Gespräche mit Saudi-Arabien laufen seit Jahren. Weg vom Dollar will man aber nicht nur beim Öl. So will Russland, dass der Westen für Gaslieferungen in russischen Rubel zahlt , was die EU erst am Montag ablehnte.