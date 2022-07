Trend des Sommers : Darum wollen jetzt alle wie Barbie und Ken aussehen

Passend zum neuen «Barbie»-Film geht aktuell der Modetrend Barbiecore viral. Wir erklären, woher der Trend kommt, und verraten drei Styling-Tipps, die du dir vom Mattel-Paar abschauen kannst.

Die Fotos von Margot Robbie und Ryan Gosling am Set des neuen «Barbie»-Films von Greta Gerwig lösen gerade einen Riesenhype um die pinke Barbie-Welt aus. Die Outfits sind ikonisch: In neonfarbenen Sportsachen skaten die beiden im perfekt abgestimmten Partnerlook die Straße entlang.

7,5 Millionen Aufrufe für Barbiecore

Barbiecore bezeichnet eine Ästhetik beziehungsweise einen Kleidungsstil, der sich vor allen Dingen durch Looks in Pink oder Rosa und viel Glitzer auszeichnet. Fashion-Tiktokerin the.navarose zeigt, wie sie die Barbiecore-Ästhetik als Outfit interpretiert.

Diese Stars lieben Barbiecore

Valentino zeigte bereits im Frühling eine komplette Kollektion in Neonpink. Ein Stück davon trägt Sängerin Lizzo zum Screening ihrer Show «Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls» in Los Angeles. Auch das passende Paar pinke Opernhandschuhe darf für den Barbie-Look nicht fehlen.