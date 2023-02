Basel: Darum wurde diese Boeing 747 nach nur 16 Flügen verschrottet

Fast zehn Jahre lang stand die Boeing 747 am Flughafen Basel-Mulhouse. Dort sollte die Maschine für einen saudischen König aufgewertet werden. Doch zum Verkauf kam es nie, stattdessen wurde die Boeing 747 zum «Flugzeug-Friedhof» im amerikanischen Arizona geflogen.

Das Flugzeug ist ein sogenannter «Boeing Business Jet» – eine stark modifizierte Ausgabe von einem Boeing Jetliner, die auf Regierungen und Firmenkunden ausgerichtet ist. Mit einer Reichweite von über 16.000 Kilometern und einer Kabinenfläche von rund 465 Quadratmetern ist der «Boeing Business Jet» so groß wie kein anderes Geschäftsflugzeug.

Flugzeug für Prinz

«Es ist nicht transparent, wer genau sie kauft, aber es handelt sich um ein sehr, sehr großes Privatflugzeug, und die einzigen Betreiber oder Käufer sind in der Regel Regierungen und königliche Familien», sagt Connor Diver, Senior Analyst beim Luftfahrtanalyseunternehmen Cirium, gegenüber «CNN».

Das Flugzeug flog erstmals im Mai 2012 zu Testzwecken und wurde im Juni 2012 offiziell ausgeliefert. Aufgezeichnete Daten zeigen, dass möglicherweise noch einige Flüge über San Bernardino und San Antonio in Texas folgten. Im Dezember 2012 kam das Flugzeug schließlich nach Basel.

Kein neuer Käufer gefunden

Connor Diver vermutet, dass es in die Schweiz kam, um ausgestattet zu werden. Das besagte Exemplar war für den saudi-arabischen Kronprinzen Sultan bin Abdulaziz Al-Saud gedacht. Dieser starb aber im Jahr 2011. Nur wenige Monate später hätte die Auslieferung des Jets erfolgen sollen.

Letzte Ankunft beim «Flughafen-Friedhof»

Boeing kaufte das Flugzeug schließlich im Jahr 2022 zurück. Das Flugzeug flog am 15. April 2022 nach Arizona und verlängerte seine Zeit in der Luft um weitere zehn Stunden, was etwa einem Viertel seiner gesamten Flugzeit entspricht.