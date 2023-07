Mehrere Gründe: Darum zeigen Uhren im Laden immer 10 nach 10 an

Im Schaufenster vom Geschäft zeigen Uhren immer zehn nach zehn an.

Ob Rolex oder Moonwatch: In der Werbung scheint die Zeit auf dem Zifferblatt still zu stehen. Meist ist auf den Uhren im Schaufenster oder in der Anzeige nur eine Zeit abzulesen: zehn nach zehn. Aber wieso eigentlich?