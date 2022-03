«Germany's next Topmodel» : Darya steht am Rande der Verzweiflung

Mit Tränen in den Augen geht die Luxemburgerin Darya bei «Germany's next Topmodel» an ihre Belastungsgrenze. Zuvor gab's Männerbesuch in der Villa.

Bemalte Haut, heiße Männer und Höhenangst: In der siebten Folge von «Germany's next Topmodel» erleben die Kandidatinnen um die Luxemburgerin Darya ein Wechselbad der Gefühle. Dabei geht die 22-Jährige in schwindelerregender Höhe an ihre Belastungsgrenze.

Doch zuvor müssen sich die Mädels ausziehen - und werden sogleich mit bunter mehliger Farbe bedeckt. Fast nackt posieren sie vor der Kamera. Keine leichte Aufgabe. Die Belohnung folgt prompt in der Modelvilla. Schon lange hatte die 18-jährige Ajsa gescherzt: «Wir brauchen wieder Männer!» Gesagt, getan. Drei amerikanische Männermodels warten im Heim der Mädchen - und sorgen gleich für Aufregung. In Zweier-Teams müssen sich die angehenden Models gegenseitig zum Thema «Dreamdate» fotografieren. Während sich Anuthida Sorgen um die Meinung ihres Freundes macht, bleibt Sara ganz cool: «Das sind nur Jungs. Kommt mal klar.»

Nach der willkommenen Abwechslung folgt Daryas großer Auftritt. In extravaganten Bodys müssen die Kandidatinnen auf riesigen Containern über den Laufsteg. Beim Abseilen in die Tiefe treibt es schließlich auch der coolen Darya Tränen der Verzweiflung in die Augen. Ob sie die Jury beim Entscheidungswalk abermals überzeugt? Die Auflösung gibt's am Donnerstag ab 20.15 Uhr bei ProSieben.