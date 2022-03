Luxemburg – Das Angebot an fairer Mode in Luxemburg «ist unzureichend»

«In Luxemburg gibt es eine große Bereitschaft, den Kleidungskonsum zu überdenken», sagt Tommy Klein vom Meinungsforschungsinstitut TNS/Ilres. Doch vom Bewusstsein zur Umsetzung ist es offenbar ein großer Schritt. Denn «in der Realität kauft einer von vier Einwohnern durchschnittlich ein Kleidungsstück pro Monat» sagt Klein. Dabei sei der Prozentsatz bei jungen Menschen besonders hoch. «Unser Kleiderverbrauch wächst, aber die Leute werfen sie nicht weg, also wachsen die Kleiderschränke weiter», erklärt Klein.

Das Meinungsforschungsinstitut hat im Auftrag der Kampagne «Rethink your Clothes» den Kleidungskonsum im Großherzogtum entschlüsselt und hierfür eine Stichprobe von 775 Einwohnern im Alter von 16 bis 64 Jahren befragt.

Übermäßiger Konsum als Herausforderung

Die größte Herausforderung sei demnach der übermäßige Konsum: 68 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Verbraucher die Macht haben, die Textilbranche zu einer Produktion zu bewegen, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. Eine Mehrheit der Einwohner sucht vor dem Kauf nach Informationen über Markenprodukte. Zwei Drittel haben laut der Studie mindestens ein Kleidungsstück aus zweiter Hand oder mit einem Gütesiegel in ihrem Kleiderschrank.

Trotzdem würde nur knapp die Hälfte der Befragten (48 Prozent) keine Kleidung ihrer Lieblingsmarke mehr kaufen, wenn diese in einen Skandal um unmenschliche Arbeitsbedingungen verwickelt wäre. Bei den 16- bis 34-Jährigen mit den offenbar meisten Anhänger der Slowfashion, sinkt dieser Anteil sogar auf 38 Prozent, betont Tommy Klein. Auch stünden Qualitäts- und Preiskriterien weiterhin an erster Stelle – weit vor Labels und Herkunft.

Es bleibt also bei guten Vorsätzen. Um diesen Taten folgen zu lassen, bräuchte es «gesetzliche Bestimmungen und ein besseres Angebot an nachhaltiger Mode», meint Tommy Klein. Zumal zwei Drittel der Befragten (66 Prozent) das Angebot an ethischen und nachhaltigen Produkten «für unzureichend» halten. Hierfür könnte aber der Springbreak auf der Luxexpo Abhilfe schaffen, wo auch Fairtrade Lëtzebuerg und Caritas sind und Aussteller von Fairtrade-Mode vorgestellt werden.