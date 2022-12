Luxemburg: Das «Anti-Gaspi»-Festival gibt Tipps gegen Verschwendung

Manchmal braucht es nicht viel, um Verschwendung und das Wegwerfen von Lebensmitteln im Alltag zu reduzieren. Man kann den Wocheneinkauf sorgfältig planen, oder einen Speiseplan für die jeweilige Woche erstellen und mit Produkten kochen, die nahe am Verfallsdatum sind. Das sind nur ein paar der Ratschläge der Umweltabteilung der Stadt Differdingen. Diese veranstaltet, in Zusammenarbeit mit der Sozialkommission, das «Anti-Gaspi»-Festival, welches am heutigen Sonntag in der Hallo O in Oberkorn stattfindet.