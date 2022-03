Bürgerkrieg in Syrien : Das Assad-Regime wankt

Im syrischen Bürgerkrieg steigt die Zahl der Toten dramatisch an. Allein am Donnerstag sollen mehr als 300 Menschen getötet worden sein. Immer mehr Soldaten desertieren.

Sicherheits-Chef erliegt seinen Verletzungen

In New York wollte der UN-Sicherheitsrat nach dem Scheitern der jüngsten Syrien-Resolution noch am Freitag abstimmen, ob die Beobachtermission fortgesetzt werden soll.

Schwere Gefechte in Damaskus und Umland

Syrische Regierungstruppen versuchten, bewaffnete Aufständische aus einigen Vierteln in Damaskus und im Umland von Aleppo zu vertreiben, die diese am Vortag unter ihre Kontrolle gebracht hatten. In Damaskus seien am Morgen mehrere Explosionen zu hören gewesen, berichteten Aktivisten. Zahlreiche Familien verbrachten die Nacht in Moscheen und Kirchen. Sie hatten dort am Vortag Zuflucht gesucht, weil es in der Umgebung ihrer Wohnungen Kämpfe gegeben hatte.