Hum Rider : Das Auto, das den Stau einfach überfährt

Dieser Jeep Grand Cherokee ist der Traum jedes Autofahrers: Der SUV kann einfach über Staus hinwegfahren.

Mit dem Hum Rider steht man nie mehr im Stau: Das Fahrzeug ist so gebaut, dass es andere Autos im Verkehr einfach überfahren kann. Unter der Karosserie des Jeep Grand Cherokee wurde ein hydraulischer Aufzug eingebaut, der den SUV per Knopfdruck 2,7 Meter in die Höhe hebt. Nur die Räder bleiben am Boden.