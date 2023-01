Luxemburg: Das Autofestival bleibt die Referenz

«Das Autofestival ist ein sehr wichtiger Moment, sowohl für unser Geschäft als auch für die breite Öffentlichkeit, denn es ist eindeutig der beste Zeitpunkt, um ein Fahrzeug zu kaufen: Die Rabatte sind viel höher und die Finanzierungen interessanter, zumal Banken und Versicherer mitspielen.» Philippe Mersch, Präsident der Fédération des distributeurs automobiles et de la Mobilité (Fedamo), ist positiv gestimmt was die 59. Ausgabe des Festivals angeht.

«2022 war ein schwieriges Jahr»

Vom 23. Januar bis zum 4. Februar können in 170 Showrooms der 80 teilnehmenden Auto- und Motorradhändler im ganzen Land rund 100 Neuheiten entdeckt werden. Alle Marken werden gut vertreten sein. Michel Louro, COO bei Losch, kündigt an: «Das Autofestival bleibt DIE Referenz für die Luxemburger, der Moment, in dem die Kunden alle ausgestellten Modelle, insbesondere die Elektromodelle, ausprobieren können.» Die Entscheidung wurde getroffen, am Sonntag, den 29. Januar die Autohäuser zu öffnen, «um den festlichen Charakter der Veranstaltung beizubehalten, bei der man mit der Familie unterwegs ist, um eine gute Zeit zu verbringen, auch wenn man nicht direkt etwas kaufen will.»