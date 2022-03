Aktion : Das Autofestival lockt wieder mit Angeboten

LUXEMBURG - Neuer PKW gefällig? Während des Autofestivals können Interessierte ab dem 29. Januar die neuesten Modelle begutachten. Vorher gibt's allerdings schon reichlich Infos zum Autokauf.

In den Terminplanern der Autoverkäufer ist Ende Januar ein besonders dickes Kreuz eingetragen: das Autofestival. Die Aktion ist das wichtigste Event im Jahr für den Sektor. Die beiden Organisatoren - der Verein der luxemburgischen Autohändler (ADAL) und die Vereinigung der Werkstätten im Großherzogtum (Fegarlux) - haben am Montag die 47. Ausgabe des Autofestivals vorgestellt. Rund 30 Marken werden vom 29. Januar bis 7. Februar ihre Neuheiten vorstellen. 180 Autohändler sind mit von der Partie. Das Konzept der Aktion ändert sich im Vergleich zum Vorjahr nicht, ebensowenig wie die Erwartungen: Auch in diesem Jahr setzen die Händler auf zahlreiche Besucher.

Um Interessierten den Autokauf zu vereinfachen, haben die Veranstalter eine Broschüre zusammengestellt, die reichhaltiger an Informationen ist als in den vergangenen Jahren. Sie enthält nun alle nötigen Infos zum Kauf eines neuen Fahrzeugs und wird am Dienstag 205 000 Haushalte per Postwurfsendung erreichen. Zudem ist das Online-Portal myauto.lu geschaltet worden.