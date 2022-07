Zweites Kind: Das Baby von Sophie Turner und Joe Jonas ist da

1 / 6 Sophie Turner und Joe Jonas begrüßten kürzlich ihr zweites Kind. IMAGO/Pacific Press Agency Bereits Anfang des Jahres kamen Gerüchte auf, das Paar könnte ihr zweites Kind erwarten, als der «Game of Thrones»-Star mit einer verdächtigen Wölbung gesichtet wurde. IMAGO/MediaPunch Anschließend zeigte sie sich auf der Vanity Fair Oscar Party mit deutlich sichtbaren Babybauch. IMAGO/Cover-Images

Babyfreuden im Hause Turner-Jonas: «Game of Thrones»-Star Sophie Turner (26) und Jonas-Brother-Sänger Joe Jonas (32) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Das teilte ein Sprecher des Paares dem «People»-Magazin mit. «Joe und Sophie sind überglücklich, die Ankunft ihres kleinen Mädchens bekannt geben zu können», heißt es in der Mitteilung. Damit wurde auch gleich das Geschlecht des Nachwuchses verraten, der Name ist jedoch nicht bekannt.

Anfang 2022 tauchten erste Paparazzi-Fotos der Schauspielerin auf, auf denen eine verdächtige Wölbung an ihrem Bauch zu sehen war. Anschließend erschien Turner zur Vanity Fair Oscar Party in einem knallroten Kleid, welches ihren nun deutlich sichtbaren Babybauch in Szene setzte.

Wenige Wochen später machte es die Schauspielerin dann ganz offiziell und verkündete in einem Interview: «Wir freuen uns sehr, dass unsere Familie wächst.»

Hochzeit in Las Vegas