Kreis, Dreieck, Viereck: Das bedeuten die geheimen Symbole auf dem Zara-Etikett

Dieses Symbol in deiner Zara-Kleidung hat eine Bedeutung – und hilft dir vielleicht beim nächsten Einkauf.

Du kennst das Problem sicher: Beim Shoppen passt die eine Hose in deiner üblichen Größe perfekt, während ein anderes Modell plötzlich viel zu weit oder eng sitzt. Auf Tiktok kursieren Videos, die in mysteriösen Etiketten-Symbolen des spanischen Moderiesen Zara einen Hinweis auf den Schnitt der Kleidung erkennen wollen. Die Zeichen sollen verraten, wie groß oder klein ein Teil ausfällt.

Dreieck, Viereck oder Kreis

Wenn du wissen willst, in welcher Größe dein nächstes Zara-Stück am besten passt, musst du laut Tiktok nur einen Blick aufs Etikett werfen. Das Geheimnis versteckt sich angeblich hinter einem von drei Symbolen, das auf dem Zettel in der Innenseite deiner Kleidung aufgedruckt ist: Ein Dreieck, ein Viereck oder ein Kreis soll den entscheidenden Hinweis geben.