Luxemburg: Das bedeuten die Tripartite-Maßnahmen

«Seit Jahren hat es keine Anpassung des Steuertarifs an die Inflation gegeben. Die Mittelschicht ist der große Verlierer», hat Premierminister Xavier Bettel (DP) am Freitag eingeräumt, als er die Beschlüsse nach der Tripartite vorstellte. Die Gewerkschaften konnten sich freuen, dass sie zumindest in Teilen ihr Hauptziel erreicht haben: die Anpassung der Steuertabelle.