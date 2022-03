Rechnungshof : Das BIP als alleinige Kennzahl hat ausgedient

LUXEMBURG – Die Luxemburger Rechnungsprüfer sprechen sich in einer Stellungnahme zum Haushaltsentwurf für einen Paradigmenwechsel bei der Beurteilung des Wirtschaftswachstums aus.

Der luxemburgische Rechnungshof befürwortet den «unverzichtbaren Paradigmenwechsel» in der Politik des Landes. Das schreiben die Rechnungsprüfer in einer Stellungnahme zum Gesetzentwurf 7666, der sich mit dem Staatshaushalt beschäftigt. Es sei unerlässlich, dass das Konjunkturprogramm, das auf die Krise folge nicht das bisherige Wirtschaftsmodell einfach fortschreibe. Denn dieses ist nach Ansicht der Fachleute voller Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten.

Die öffentliche Hand müsse sich in ihrem Handeln vom Einfluss des BIP lösen, erläutern die Prüfer. Das Bruttoinlandsprodukt sei eine praktische statistische Kennziffer, aber könne keine verlässliche Aussagen über die Widerstandskraft einer Volkswirtschaft in Anbetracht von Gesundheitskrisen und Naturkatastrophen treffen. Diese dürften in naher Zukunft eher zunehmen, so die Erwartung des Rechnungshof, wodurch die öffentlichen Haushalte unter immensen Druck geraten könnten. Das BIP als Kennziffer habe nur eine eingeschränkte Aussagekraft über die Inklusivität und die Nachhaltigkeit des Wachstums einer Volkwirtschaft. Zudem könne es wenig über den des Zustand einer Gesellschaft aussagen.