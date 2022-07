Radsport : Das bringt der Tag bei der Tour de France

Die Tour de France setzt ihren Weg in Richtung Süden fort. Auf die ganz schweren Berge der Alpen müssen die Fans jedoch noch einen Tag warten. Dafür könnte die Wärme ein Thema werden.

Die Streckenplaner standen vor einer kniffligen Aufgabe. Sie sollten eine Alpenetappe planen, die am Tag nach dem Ruhetag aber nicht so bergig sein sollte. Herausgekommen ist ein Ausflug zum Genfer See und am Ende wartet der 21 Kilometer lange Anstieg nach Megève. Es ist jedoch nur ein Berg der zweiten Kategorie, vor dem kein Fahrer Angst haben muss.