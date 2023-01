Luxemburg: Das Cannabisgesetz wird kommen

In einem Interview mit dem Radiosender 100,7 hat Gesundheitsministerin Paulette Lenert mitgeteilt, dass der Gesetzentwurf über «Freizeit-Cannabis» bis Ende März in der Abgeordnetenkammer vorliegen sollte. Es sei jedoch nicht sicher, dass er noch während der Legislaturperiode – also vor den Parlamentswahlen im Oktober – verabschiedet werden könne. Die Gesundheitskrise hat das Vorhaben verzögert, da diese alle Ressourcen mobilisiert habe. Der Entwurf sieht die Genehmigung von vier Cannabispflanzen in Privathaushalten vor, was gesetzgeberisch weniger komplex sei, als eine vollständige Legalisierung, so die Gesundheitsministerin.