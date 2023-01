Silvesternacht : Das CGDIS konnte 99 Menschen zu Hilfe kommen

LUXEMBURG – Die Rettungskräfte haben zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens 99 Personenrettungseinsätze durchgeführt, dabei stand eine Verletzung möglicherweise mit einem Feuerwerkskörper in Verbindung.

Die Silvesternacht war für das CGDIS nicht gerade erholsam. Zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens hat die Luxemburger Rettungsdienste insgesamt 99 Personenrettungseinsätze durchgeführt, darunter eine Verletzung, die möglicherweise mit einem Feuerwerkskörper in Verbindung steht. Das CGDIS war auf Anfrage zunächst nicht für weitere Einzelheiten erreichbar.

Außerdem gingen über den Notruf 112 insgesamt 337 Anrufe ein. Sieben davon waren Feuerwehreinsätze «von denen einige» mit Feuerwerkskörpern in Verbindung gestanden hätten, so das CGDIS am Sonntagmorgen.