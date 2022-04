Centre médical Potaschbierg: Das CMP in Grevenmacher bietet CT- und MRT-Untersuchungen an

Die Radiologieabteilung des Fachärztezentrums in Grevenmacher, die bereits am 1. April die ersten Patienten aufnehmen sollte, öffnet nun am Mittwoch seine Türen. Neben Röntgenaufnahmen finden sich nun auch Computertomographie (CT) sowie Kernspintuntersuchungen (MRT) im Leistungsspektrum – trotz des Verbots durch das Gesundheitsministerium.

Derzeit gibt es allerdings kein Abrechnungssystem für Röntgenuntersuchungen, die in einer Privatpraxis durchgeführt werden. Die Untersuchungen müssten demnach auf eigene Kosten bezahlt werden. Um «dem Gesundheitsministerium und dem Ministerium für soziale Sicherheit Zeit zu geben, eine kurzfristige Lösung zu präsentieren, haben wir beschlossen, für eine gewisse Zeit nur die Leistungen in Rechnung zu stellen, die in der geltenden medizinischen Nomenklatur zu finden sind und somit theoretisch von der CNS übernommen werden», heißt es in einer Pressemitteilung.