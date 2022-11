Politik in Luxemburg : Das Datum für die Chamber-Wahlen steht fest

Am Sonntag, den achten Oktober 2023 ist es soweit. Das großherzogliche Parlament wird neu gewählt. Das gab die Regierung am heutigen Mittwoch bekannt. Damit läge der Termin fast auf den Tag genau fünf Jahre nach den Wahlen vom 14. Oktober 2018. Die Wahlberechtigten werden durch die Gemeinden über die Wahl der 60 Chamber-Abgeordneten informiert. Das Großherzogtum ist in vier Wahlkreise unterteilt, die jeweils einen Teil der Abgeordneten bestimmen. Die Wahlkreise entsenden jeweils eine im Verhältnis zu deren Bevölkerung stehende Anzahl an Abgeordneten.