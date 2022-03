Millionen Spieler : Das derzeit erfolgreichste PC-Game der Welt

«Xcom 2» oder «Civilization 6»? Nein! – das erfolgreichste PC-Spiel der Welt heißt aktuell «Heroes & Generals» und spielt im Zweiten Weltkrieg.

Ein paar Zahlen zum Anfang: Nach dem aktuellem Stand wurde «Heroes & Generals» seit seinem Release am 23. September 2016 über 13 Millionen Mal heruntergeladen. Fast 400.000 Personen haben das Spiel allein in den letzten zwei Wochen gespielt. Jeden Tag werden bis zu 50 Videos auf Youtube hochgeladen – mit je rund 100.000 Views und über 2000 Kommentaren.

Von allen aktuell veröffentlichten PC-Games ist «Heroes & Generals» das erfolgreichste. Den Grund liefert eine weitere Zahl: 0 Dollar, respektive Euro – so viel kostet «Heroes & Generals». Als Free-2-Play-Spiel hat der Titel naturlaut wenig Mühe, Blockbuster wie «Battlefield 1» zu übertrumpfen. Diese kosten als Vollversionen schon mal 55 Euro und mehr.

Faszination Weltkrieg

Nach einer offenen Testphase von über drei Jahren verfügt der Shooter inzwischen über drei Fraktionen und sechs verschiedene Charakterklassen. Fünf nehmen aktiv am Kampfgeschehen teil: Soldat, Panzerbesatzungsmitglied, Kampfpilot, Fallschirmjäger oder Aufklärer. Wer es strategisch mag, schlüpft dagegen in die Haut eines Generals und trifft Entscheidungen weit weg vom Schlachtfeld. Dort koordiniert man Armeeeinheiten und versorgt befreundete Spieler mit Verstärkungen in einem laufenden Gefecht.