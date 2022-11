Sexuelle Identität: Das dritte Geschlecht könnte sich bald in Luxemburg etablieren

Dan Biancalana hat am Dienstag in der Chamber die Debatte angestoßen.

Neben den Möglichkeiten «männlich» oder «weiblich» soll es im Großherzogtum bald ein drittes Geschlecht geben, das man in offiziellen Papieren eintragen kann. «Ein Gesetzesvorentwurf ist in Vorbereitung und wir hoffen, ihn im Frühjahr einzureichen», sagte Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) am gestrigen Dienstag in der Abgeordnetenkammer. Sie antwortete damit auf eine Frage des Abgeordneten Dan Biancalana (LSAP). Ihm nach gehe es darum, Antworten auf Anfragen zu liefern, die sich um die sexuelle Identität drehen. Der Blick solle auf Konzepte der Trans-Identität und auf Menschen gerichtet werden, «die sich nicht mit ihrem Geburtsgeschlecht identifizieren», so Biancalana.