Echternach: Das e-Lake Festival ist heiß auf die Partymeute

Noch acht Mal schlafen, bis am Echternacher See wieder die Bässe erklingen und die Menge tanzt. Vom 12. bis 14. August gibt es beim e-Lake Festival wieder ordentlich was auf die Ohren. Ab dem morgigen Donnerstag werden die ersten Zelte angeliefert, ab Freitag geht es dann beim Aufbau in die heiße Phase, wie uns Jempi Hoffmann, Sprecher des Festivals erzählt. «Dann sind wir fast durchgehend am aufbauen», sagt er. An die Bühnen, Main Stage und Sunset Stage, gehe es dann Anfang nächster Woche.