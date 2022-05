Echternacher See: Das e-Lake kommt zur Jubiläumsausgabe mit voller Power zurück

e-Lake 2022

Das e-Lake Festival findet vom 12. bis 14. August am Echternacher See statt. Für Besucher aus Luxemburg und der unmittelbaren Grenzregion wie Trier oder Bitburg gibt es Shuttle-Busse. Das Camp öffnet am Donnerstag um 14.00 Uhr und schließt am Montag um 12.00 Uhr. Für die Planung nicht unerheblich: Am 15. August ist Feiertag.