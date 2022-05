Luxemburg: Das eigene Leben Stück für Stück zurückerobern

Als Patrick vor zwei Jahren wegen familiärer Probleme von zu Hause ausgezogen war, fand er sich allein in einer Sozialwohnung in Zolwer wieder. Damit begannen für den 23-Jährigen die Probleme erst. Doch seit Januar geht es für Patrick wieder bergauf – dank des Reitzentrums in Kehlen, wo er sich zwei Mal pro Woche um die beiden Esel Caramel und Leo oder auch um das Pferd Chocolat kümmert. Der junge Mann, der normalerweise von einem Psychologen betreut wird, opfert nun seine Zeit für diese Tiere.